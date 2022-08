Gotham Knights in un lungo video gameplay con Batgirl protagonista

Grazie a IGN, possiamo vedere e analizzare i primi 16 minuti di Gotham Knights, titolo che ci riporta a Gotham City ma dopo la scomparsa di Batman. Sta infatti a Cappuccio Rosso, Robin, Nightwing e Batgirl ripulire la città ed è proprio quest'ultima la protagonista di questo nuovo video.

Barbara Gordon sembra avere una propensione le parti investigative, del tutto simili a quelle vissute nei Batman Arkham. Gran parte del gameplay infatti verte sulla ricerca di indizi sulla Corte di Gufi, villain protagonisti del titolo. Non sembra vi siano grosse novità rispetto i precedenti Batman a livello di meccaniche e nemmeno nel combat system, usufruendo di quel freeflow che ovviamente, qui è di casa.

L'equibrio tra investigazione, esplorazione e combattimento è qualcosa da tenere in considerazione per il quartetto che si spera, avranno diverse predisposizioni. Non manca molto alla release finale: Gotham Knights uscirà il 25 ottobre solo su PlayStation 5 e Xbox Series X|S oltre che su PC.