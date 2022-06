Gotham Knights tornerà a mostrarsi oggi con un gameplay trailer dedicato a Robin

Lo sviluppatore di Gotham Knights, WB Games Montreal, ha anticipato ieri l'uscita di un nuovo gameplay trailer incentrato su Robin. In uscita per PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S e PC il 25 ottobre, Gotham Knights presenta quattro personaggi giocabili: Robin, Nightwing, Red Hood e Batgirl.

Il teaser ufficiale, che potete vedere più in basso, mostra i diversi loghi dei quattro personaggi giocabili e mette in evidenza quello di Robin. "Domani", recita il testo di accompagnamento. WB Games Montreal aveva già annunciato in precedenza un aggiornamento che si è rivelato essere un gameplay trailer con Nightwing e Red Hood.

"Gotham Knights è un nuovissimo gioco di ruolo d'azione in terza persona e open world che vede protagonista la famiglia di Batman: i giocatori si calano nei panni di Batgirl, Nightwing, Red Hood e Robin, una nuova guardia di supereroi DC addestrati che devono ergersi a protettori di Gotham City dopo la morte di Batman", si legge nella descrizione ufficiale del titolo. "La malavita ha invaso le strade di Gotham e ora spetta a questi nuovi eroi proteggere la città, portare speranza ai suoi cittadini, disciplina ai suoi poliziotti e paura ai suoi criminali. I giocatori devono salvare Gotham dalla discesa nel caos e reinventarsi nella propria versione del Cavaliere Oscuro".

Come già detto, Gotham Knights uscirà su PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S e PC il 25 ottobre. Il titolo non è più previsto per Xbox One o PlayStation 4.

Fonte: Comicbook.