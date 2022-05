Gotham Knights non avrà microtransazioni

Il nuovo co-op Gotham Knights si è finalmente mostrato ieri con un gameplay incentrato su Cappuccio Rosso e Nightwing, mostrando le prime caratteristiche del titolo. Ambientato nel mondo di Batman e dopo la sua morte, i due citati più Batwoman e Robin, dovrenno difendere la città dai più famosi villain e soprattutto dalla misteriosa Corte dei Gufi.

Si tratta di un capitolo totalmente di nuova generazione, uscendo solamente per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, ma avrà anche un'altra caratteristica che ha sicuramente tranquillizato i fan. Dopo la visione del gameplay infatti, c'è chi ha cominciato a paragonare il titolo a Marvel's Avengers di Square-Enix, evidentemente un trauma per molti utenti.

Come rassicurato da WB Games Montreal, Gotham Knigths non avrà microtransazioni, per cui tutto sarà acquistabile attraverso le risorse conquistate in-game. Il lancio del titolo è previsto per il 25 ottobre, un periodo abbastanza affollato, con Starfield, il nuovo Pokémon e la mina impazzita God of War 2 che potrebbe uscire proprio in quel periodo.

Fonte: TheGamer