Gotham Knights: Nightwing e Red Hood in azione in questo nuovo video gameplay, il gioco sarà solo next-gen

Warner Bros. Games Montreal ha appena pubblicato un nuovissimo e approfondito video gameplay su Gotham Knights. Allo stesso tempo, lo sviluppatore ha rivelato alcune brutte notizie per i possessori di PS4 e Xbox One.

Il nuovo video che dura all'incirca 13 minuti, ci consente di dare essenzialmente uno sguardo guidato al gameplay, incentrato sui personaggi Nightwing e Red Hood. Possiamo notare i vari combattimenti contro i nemici sui tetti, con i nostri eroi che sfrecciano sugli edifici, oltre a dare uno sguardo a come funzionano gli elementi investigativi.

Forse la cosa più interessante del video è quanto sembrano diversi i due personaggi; avere più eroi giocabili è un grande punto di forza di Gotham Knights. Ricordiamo che oltre a Red Hood e Nightwing sarà possibile giocare anche con Batgirl e Robin. Qui di seguito potete dare uno sguardo al nuovo video.

Gotham Knights è stato rivelato per la prima volta nel 2020 con piani per il lancio nel 2021, ma dopo alcuni rinvii, ora il suo debutto è previsto per il 25 ottobre. Tuttavia, mentre originariamente doveva essere lanciato su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC, lo sviluppatore afferma che Gotham Knights non verrà più pubblicato sulle console last-gen. "Per offrire ai giocatori la migliore esperienza di gioco possibile, il gioco uscirà su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC e non sarà disponibile per le console PlayStation 4 o Xbox One", ha affermato Warner Bros. in una nota.

Fonte: VG247 e IGN