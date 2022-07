Gotham Knights avrà un prequel a fumetti in cui vivremo l'ultima indagine di Batman

In attesa dell'uscita di Gotham Knights, la DC Comics ha annunciato Gotham Knights: Gilded City, una miniserie in 6 numeri con protagonista Batman che servirà a raccontare gli eventi accaduti prima del gioco Warner Bros.

L'ultimo caso di Batman prima della sua morte ruoterà attorno a un'indagine su un virus scatenato sui cittadini di Gotham. Al momento non è noto chi ci sia dietro questo virus e nemmeno come si chiami, ma questi dettagli saranno probabilmente rivelati in Gotham Knights o nel suo fumetto prequel.

Oltre a mostrare la storia di Batman, Gilded City avrà una trama parallela ambientata nel 1880. Questa narrazione storica ruoterà attorno a un vigilante di nome Runaway, che sta indagando sul virus. Non si sa come la storia di Runaway si collegherà a Gotham Knights o come un virus sviluppato per la prima volta nel 1800 tornerà in città nei tempi moderni. Tuttavia, è probabile che questa trama non si colleghi solo all'origine del virus, ma anche alla storia di Gotham come città.

Oltre a dare ai fan uno sguardo più approfondito sulla storia di Gotham Knights, Gilded City garantirà anche alcuni contenuti extra ai giocatori con l'uscita di ogni numero. Ad esempio, il numero uno offre ai fan una skin Batcycle e altri oggetti cosmetici arriveranno con nuove versioni. Ogni giocatore che colleziona tutti e sei i fumetti riceverà anche un settimo oggetto speciale.

Il primo numero di Gilded City uscirà in concomitanza con Gotham Knights, ovvero il 25 ottobre.

Fonte: GamesRadar