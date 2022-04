Gotham Knights solo su PS5, Xbox Series X/S e PC? Spunta un rating senza le versioni PS4 e Xbox One

Di Gotham Knights è stata annunciata la sua data di uscita lo scorso marzo. Ma il post della Warner Bros non idicava ancora su quali console arriverà il gioco. Fino a prova contraria, il titolo è previsto per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e PC.

Tuttavia, il sito di rating dei videogiochi taiwanese TESRI ha depositato la sua etichetta per il gioco, ma solo su PS5 e Xbox Series X/S (oltre che su PC). Se la menzione non è limitativa (altre console potrebbero comunque arrivare entro ottobre), potrebbe trattarsi di un errore umano. In ogni caso, potrebbe sorgere la domanda sulla disponibilità del gioco su "vecchie console".

Sebbene il sito Web ufficiale menzioni ancora il lancio del gioco per PS4 e Xbox One, la valutazione recente potrebbe suggerire che Warner Bros. potrebbe abbandonare le console last-gen in favore di PS5 e Xbox Series X/S. Tuttavia potrebbe anche significare che il presunto beta test sarà disponibile solo per console next-gen.

In attesa di ulteriori annunci, vi ricordiamo che Gotham Knight sarà disponibile dal 25 ottobre su PC e console.

Fonte: PSU