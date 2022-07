Gotham Knights rivelerà un 'grande villain' tra 'poche settimane'

Gotham Knights, come forse saprete, non avrà come protagonista Batman, ma la sua famiglia allargata che si occuperà di Gotham City dopo l'apparente morte del loro mentore.

Finora, lo sviluppatore WB Games Montreal ha già confermato la presenza di alcuni famosi villain nel gioco: Mr. Freeze e, naturalmente, la Court of Owls saranno gli antagonisti principali. Ma ce ne saranno altri che non sono ancora stati rivelati o discussi, e uno di loro sarà rivelato tra non molto.

Come riportato da MP1st, il creative director di Gotham Knights Patrick Redding ha dichiarato in una recente intervista al San Diego Comic Con che ci sono diversi villain nel gioco che non sono ancora stati svelati, e che c'è una "grande rivelazione di un villain" in arrivo.

"Alcuni dei villain del nostro gioco non sono stati rivelati, e non posso parlare di tutti, ma sono particolarmente orgoglioso", ha detto. "Quindi mi piacerebbe rispondere a questa domanda tra qualche settimana, quando riveleremo il nostro grande villain".

È interessante notare che Redding ha recentemente dichiarato che Joker non sarà presente come villain in Gotham Knights, ma sembra aver lasciato intendere che potrebbe esserlo Harley Quinn. Ha inoltre ribadito che Batman è davvero morto nel gioco.

Gotham Knights verrà lanciato il 25 ottobre su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC.

