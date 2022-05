Gotham Knights avrà il supporto co-op esteso a 4 giocatori?

Dopo diversi rinvii, l'uscita del titolo d'azione Gotham Knights sviluppato da WB Games Montreal è prevista per ottobre 2022. Secondo recenti dettagli, gli sviluppatori di WB Games Montreal potrebbero aver utilizzato il tempo di sviluppo aggiuntivo per espandere la componente multiplayer cooperativa del gioco.

Inizialmente infatti si parlava di una modalità co-op per due giocatori, mentre ora le indiscrezioni indicano che questa modalità sia stata estesa a 4 giocatori. Almeno, questo è ciò che suggerisce la descrizione ufficiale nel PlayStation Store, che menziona fino a quattro giocatori.

Come suggerisce già il nome del titolo d'azione co-op, in Gotham Knights vi ritroverete ancora una volta nell'oscura metropoli di Gotham City, che la criminalità organizzata sta portando ancora una volta al suo collasso. Con la morte di Batman, tocca ai suoi quattro aiutanti - Robin, Nighthawk, Cappuccio Rosso e Batgirl - fermare il crimine e riportare la pace a Gotham City.

Ognuno dei quattro personaggi giocabili ha caratteristiche fisiche e abilità diverse che richiedono approcci diversi in combattimento. Gotham Knights è in fase di sviluppo per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S e sarà disponibile il 25 ottobre 2022.

Fonte: PCGamesN