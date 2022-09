Halo Infinite aspettando la campagna co-op: l'aggiornamento della roadmap è previsto per oggi

Halo Infinite di 343 Industries riceverà oggi, primo settembre, un aggiornamento della roadmap, in cui si parlerà di cosa aspettarsi nei "mesi a venire".

Il community director Brian Jarrard lo ha confermato via Twitter in risposta al potenziale rinvio della campagna cooperativa, osservando: "gli obiettivi sono un punto fermo al momento, ma naturalmente sono soggetti a cambiamenti".

Nella sua precedente tabella di marcia, lo sviluppatore aveva indicato che il Replay delle missioni della campagna e il Network Co-op erano previsti per la fine di agosto (che è già passato).

Entrambe le funzionalità sono state rese disponibili in un test pubblico a luglio, ma la data di lancio sui server live non è ancora stata confermata. Vale la pena notare che l'Open Beta di Forge dovrebbe iniziare a settembre, ma non sono stati forniti aggiornamenti sul suo stato.

“Targets” are a stake in the ground at the time but of course subject to change. We’ll have a roadmap update tomorrow on what to expect with Infinite in the months ahead.