Halo Infinite: 343 Industries presenta ufficialmente la Forgia

Finalmente ci siamo. Dopo tanti rumors e leak usciti nelle scorse settimane, con un’ampia fetta di fan che avevano già condiviso in rete le proprie creazioni sulla Forgia di Halo Infinite, 343 Industries ha deciso di mostrarci ufficialmente questa nuova modalità con un video dedicato.

Il filmato è intitolato “Building” e funge da apripista di una serie di video chiamata “Forge Foundamentals”, nel quale il team di sviluppo mostrerà le caratteristiche principali di questo strumento di creazione che al primo sguardo sembra davvero portentoso.

Grazie alla Forgia infatti, i giocatori possono mettere mano su tool capaci di rendere realtà molti dei loro desideri senza avere particolari limiti da tenere conto e dando così la possibilità di dare sfogo alla loro fantasia.

“La Forgia, uno strumento estremamente potente all’interno di Halo Infinite, vi permetterà di creare le vostre mappe, modalità e oggetti come mai prima d’ora. Entro la fine dell’anno, la versione beta di Forge arriverà in Halo Infinite come parte dell’aggiornamento invernale.” Dichiarano dall’azienda.

Fonte:Xboxera