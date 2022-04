Halo Infinite come Overwatch? Il multiplayer avrebbe un passato da hero shooter

L'aspetto online di Halo Infinite è stato sulla bocca di tutti in questi giorni. Dopo che 343 Industries ha annunciato la roadmap del titolo per i prossimi 6 mesi, le reazioni degli utenti non si sono fatte attendere, molti mostrando il loro disappunto per ciò che attende il titolo.

Tuttavia, facendo un passo indietro, il risultato finale avrebbe potuto essere molto diverso da quanto visto, dal momento che un nuovo rumor assicura che il multiplayer di Halo Infinite inizialmente doveva essere come quello di Overwatch.

Questo rumor arriva da Chris Ray Gun, uno youtuber che ha assicurato tramite il suo account Twitter ufficiale che i problemi che 343 Industries ha avuto con il multiplayer di Halo Infinite sono dovuti a un reset completo della modalità in piena fase di sviluppo, visto che inizialmente si pensava che dovesse imitare il modello multiplayer Blizzard.

It would be crazy if it came out one day that a lot of the budget went to an Overwatch clone that they spent half of the dev time making before realizing it wasn't working and were forced to make this version of Infinite in the last two years of development.



That'd be nuts.