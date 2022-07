Halo sbarca nella vita reale con un vero lanciarazzi SPNKR

Un ingegnere ha costruito un lanciarazzi SPNKR di Halo realmente funzionante.

Lo YouTuber Jairus of All è l'artefice di questa meraviglia ingegneristica e in un video di nove minuti spiega come è riuscito a farla funzionare (via PC Gamer).

Per aggiungere una ciliegina sulla torta, Jairus ha consegnato il launcher a "Master Chief".

Nel video, Jairus spiega che voleva costruire questa arma da oltre 15 anni e che l'attuale lanciarazzi si basa sul design di Halo Infinite. L'attenzione ai dettagli è particolarmente degna di nota, come l'inclusione delle animazioni di ricarica del launcher e la massima aderenza alle dimensioni viste nel gioco.

Fonte: Eurogamer.net.