Hearthstone: Blizzard banna un pro-player dopo la condanna di aggressione sessuale

Un giocatore professionista di Hearthstone è stato sospeso dalla partecipazione al gioco competitivo a seguito di una condanna per violenza sessuale. Jon "Orange" Westberg è stato accusato di "molestie sessuali" nel 2018 da una persona. Nel 2019 è stato condannato per tali accuse, nonché per "reati minori di droga".

Secondo quanto riferito, Blizzard non era a conoscenza dell'incidente fino a poco tempo fa, da qui il tempo passato tra le accuse e il ban. Westberg ha condiviso la notizia della sua sospensione tramite Twitter, ma non ha rivelato se si tratta di un ban temporaneo o permanente.

"Sono stato bannato dagli eSport di Hearthstone a causa di un errore nel mio passato, di cui mi assumo la piena responsabilità", ha scritto Westberg in un tweet. "Inutile dire che sono devastato da questo. Ma non voglio che sembri che stia cercando simpatia. Non è qualcosa di cui è facile parlare e voglio essere sicuro di farlo nel modo giusto".

Blizzard per adesso ha rifiutato di commentare il ban e ha affermato di non voler "discutere le decisioni interne".

Fonte: PCGamer