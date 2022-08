Hideo Kojima compare alla Gamescom per presentare il suo nuovo podcast!

DUrante la Opening Night Live della Gamescom 2022 è comparso un video di Hideo Kojima, accolto fra gli applausi entusiasti del pubblico. Tuttavia nessuna news per quanto riguarda il mondo gaming, purtroppo.

Infatti il creativo più amato (e odiato) del mondo gaming è intervenuto solo per presentare con toni gioiosi il suo nuovo podcast, presente dal prossimo 8 settembre su Spotify, disponibile sia in inglese che in giapponese.

Vi lasciamo al video della presentazione, buona visione.