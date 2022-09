High On Life 'disponibile ora' su Xbox Game Pass ma si tratta di un errore

High On Life è il folle gioco del creatore di Rick e Morty che arriverà su PC e Xbox. Arriverà, appunto, perché l'uscita del gioco è prevista per il mese di dicembre. Ma a quanto pare il quartier generale di Xbox ha anticipato le cose, inviando ai giocatori un messaggio il quale affermava che High On Life era disponibile proprio adesso.

Come abbiamo detto, mancano ancora diversi mesi prima dell'arrivo di High On Life: il gioco inizialmente doveva arrivare a fine ottobre, ma è stato recentemente rinviato. Attraverso una recente intervista, lo studio di sviluppo ha svelato che parte del rinvio è stato anche "per colpa" di giochi come Call of Duty e God of War.

High On Life è stato tra i protagonisti della Gamescom, dove abbiamo potuto dare uno sguardo al suo gameplay, in particolare il combattimento contro un boss.

Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile su PC e Xbox dal 13 dicembre e arriverà anche al day one per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass.

Fonte: Pure Xbox