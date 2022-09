High on Life, al Pax West un nuovo gameplay trailer.

Gli studi di Squanch hanno mostrato oggi al pubblico durante il Pax West delle sequenze inedite di gioco dello sparatutto in arrivo a fine anno su PC, Xbox Series X|S e Gamepass. Il team capitanato da Justin Roiland (co-autore di Rick e Morty) ci portano ancora una volta nella dimensione fantascientifica che vede gli essere umani ridotti in schiavitù da degli alieni gelatinosi con la passione per le droghe psicotropiche prodotte dai tessuti del corpo umano.

Il black humor delle armi parlanti, sparatorie intense e profonda esplorazione dell’open world potranno trasformare questo titolo in una piccola perla amata dagli amanti del genere. Anche questo trailer mostra dei PNG estrosi (a dir poco), che ci aiuteranno ad approfondire le atmosfere del gioco e ci daranno nuove attività da svolgere, sia secondarie che primare.

Il gioco arriverà il prossimo 13 Dicembre su PC, Xbox One, Xbox Series X|S e Game Pass, dopo essere stato rinviato in ragione dell’uscita di God of War: Ragnarök e Call of Duty, anche se per errore era comparso sul gamepass già qualche giorno fa.