High On Life nelle prime missioni in 25 minuti di gameplay. Nuovi dettagli dagli sviluppatori

High On Life ha mostrato una battaglia contro un boss durante la Gamescom, ma ora il gioco ottiene di più: stiamo parlando di un nuovo video di 25 minuti che ci catapulta nelle prime fasi delle missioni. Non solo, ma attraverso un'intervista ad IGN, sappiamo qualcosa di più sul gioco, in particolare sulla "Televisione In-Game" che sarà molto interattiva.

La TV in-game di High On Life include quattro lungometraggi e 20 cortometraggi animati che ricordano gli episodi via cavo interdimensionali di Rick and Morty. Per chi non lo sapesse, High On Life presenta una TV in-game con quattro lungometraggi che cambieranno man mano che si avanza nel gioco, oltre a 20 cortometraggi animati di "Justin Roiland e i suoi amici".

Il produttore esecutivo Matty Studivan ha detto: "Abbiamo voluto fare una cosa piuttosto strana. Abbiamo una TV in soggiorno nel gioco e puoi sederti e guardarla. Sai, Justin voleva tornare a Interdimensional Cable, che è una cosa molto popolare di Rick and Morty, quindi stiamo cercando di emularlo e abbiamo realizzato un sacco di cortometraggi animati".

Originariamente previsto per il lancio ad ottobre, High on Life è stato recentemente posticipato al 13 dicembre. Arriverà su PC, Xbox One e Xbox Series X/S e sarà disponibile su Game Pass al lancio.

