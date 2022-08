High On Life il folle FPS dei creatori di Rick & Morty in nuovi dettagli tra armi, abilità e altro

Dopo il suo annuncio a giugno di quest'anno, grazie al sito ufficiale possiamo carpire qualche dettaglio in più su High On Life, il particolare e folle FPS dei creatori di Rick & Morty.

In High On Life i giocatori impersoneranno dei cacciatori di taglie galattici: ogni personaggio indosserà una tuta che potrà essere aggiornata con nuove abilità in modo da superare gli ostacoli che si troveranno lungo l'esplorazione. Ovviamente le protagoniste indiscusse saranno le armi, poiché come abbiamo potuto vedere dal video mostrato a giugno, queste saranno senzienti. Ma come funzionano?

"Ogni arma che si trova nel gioco proviene da una razza di alieni senzienti simili a pistole chiamate Gatlian. A livello di superficie, queste creature si comportano più o meno come pistole tradizionali: pistole, fucili a pompa, mitra, ecc. Tuttavia, ogni pistola ha uno o due assi aggiuntivi nella manica per darvi più opzioni in combattimento e più modi per esplorare i mondi" si legge dalla descrizione.

La cosa più interessante è che più useremo queste armi e più le "conosceremo". Saremo in grado di sapere qualcosa di più sulle loro personalità grazie al fatto che parleranno con noi: tuttavia saranno anche diverse tra loro per quanto riguarda la "funzione". Alcune saranno più precise, altre sono migliori a lungo raggio, ma tutte avranno delle speciali abilità.

Vi ricordiamo che High On Life sarà disponibile su PC, Xbox One e Xbox Series X/S il 25 ottobre. Il gioco arriverà al day one per gli abbonati ad Xbox Game Pass.

Fonte: Sito Ufficiale