Hogwarts Legacy, DLC e primi bonus scoperti per il gioco di Harry Potter

Possiamo dire quasi con certezza che Hogwarts Legacy è uno dei giochi più attesi di quest'anno e la sua uscita probabilmente susciterà scalpore. Il franchise di Harry Potter avrà finalmente un gioco open world francamente ambizioso.

E come tutti i titoli del genere, dovrebbero essere proposte diverse edizioni, ognuna contenente vari e variegati contenuti scaricabili. Per il momento il publisher non ha svelato nulla ufficialmente ma qualcuno è riuscito ad analizzare il codice HTML del sito dove si è scoperto che il gioco avrà due versioni: una "Digital Edition" e una "Digital Deluxe Edition".

Il codice sorgente del sito ha anche fatto scoprire una serie di DLC e bonus pre-ordine. Per il momento, non sappiamo quale contenuto aggiuntivo appartenga a quale edizione poiché abbiamo solo un elenco:

Cavalcatura Thestral

Dark Arts Cosmetic Pack

Dark Arts Battle Arena

Dark Arts Garrison Hat

72 ore di accesso anticipato

Kelpie Robe

Steel Case

Antica bacchetta magica volante con libri

Per adesso questi sono tutti i dettagli che sono stati scoperti all'interno del sito: tuttavia non ci resta che attendere nuove informazioni da parte dei canali ufficiali.

Hogwarts Legacy sarà disponibile entro la fine dell'anno su PC e console.

Fonte: Reddit