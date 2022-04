Hogwarts Legacy in un breve video che fornisce un assaggio della stazione di Hogsmeade

Hogwarts Legacy è stato protagonista del recente State of Play di PlayStation con un lungo video gameplay. In occasione dell'evento di Sony, abbiamo scoperto numerosi dettagli sull'atteso titolo e appreso che il lancio è in programma alla fine del 2022 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Switch.

Ora, attraverso l'account Twitter ufficiale di Hogwarts Legacy, possiamo dare un primo sguardo a uno degli scenari del gioco.

Nello specifico, stiamo parlando villaggio di Hogsmeade. Il breve filmato comparso su Twitter, ci fornisce un assaggio della stazione dove si fermerà l'Hogwarts Express.

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Il lancio di Hogwarts Legacy è ancora lontano, quindi è molto probabile che più avanti vedremo altri filmati di questo tipo in attesa di un trailer vero e proprio.

Al momento, non sono state condivise notizie sulla data di uscita precisa di Hogwarts Legacy.

Fonte: Twitter.