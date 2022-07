Horizon Forbidden West, arriva un DLC?

Continua il supporto a Horizon Forbidden West. Dopo aver aggiunto una nuova modalità grafica, il VRR ed il New Game Plus, i ragazzi di Guerilla starebbero lavorando ad una espansione del gioco. Almeno è quello che pensano i fan del gioco, che hanno dedotto alcuni indizi non proprio nascosti.

Stando ad un post su Instagram, Peggy Vrijens, che doppia ora Aloy al posto di Ashel Burch nelle scene action, è da poco tornata in sala motion capture per registrare qualcosa di nuovo e sconosciuto. Sicuramente non basterebbe come prova in quanto un’attrice di quel calibro lavora ad altri progetti, se non fosse che un’altra fotografia la ritrae insieme a Lous Van Beek, che ha contributo al mo-cap di moltri altri personaggi di Horizon Forbidden West.

Ovviamente sono tutte speculazioni dei fan e da prendere con le molle. Dovremo aspettare un annuncio ufficiale di Sony e Guerrilla per poterne sapere di più.