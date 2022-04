Horizon Forbidden West non è la fine, ma ci sono piani per un altro capitolo

Il direttore creativo di Guerilla Games ha affermato che il finale di Horizon Forbidden West ha preparato il terreno per il prossimo gioco, confermando in questo modo che ci sono piani per un nuovo capitolo della serie.

Il finale di Horizon Forbidden West lascia alcune domande e molti fan hanno supposto che Guerrilla Games probabilmente lavorerà ad un terzo capitolo della saga. Ora è certo, dato che Mathijs de Jonge, direttore creativo di Guerrilla Games, ha lasciato praticamente intendere che lo studio lavorerà su un nuovo gioco di Horizon.

Durante un'intervista, de Jonge ha parlato delle ultime scene di Forbidden West e di come il mistero giochi un ruolo importante nella serie nel suo insieme. "Horizon è davvero incentrato sul mistero; ciascuna delle nostre storie riguarda la scoperta di misteri sia nel vecchio mondo che nei giorni nostri, quando il gioco si svolge. In effetti, c'è un sacco di retroscena a cui possiamo attingere per sviluppare nuovi trame e creare nuovi misteri da ciò che abbiamo già stabilito. E, in effetti, questo gioco si conclude con un altro grande cliffhanger, in cui stiamo preparando ancora una volta alcune cose per il prossimo gioco".

Probabilmente non è una sorpresa per i fan più accaniti di Horizon, ma è comunque bene ricevere una conferma proprio dallo studio di sviluppo. Vi ricordiamo che Horizon Forbidden West è disponibile su PS4 e PS5.

Fonte: VG247