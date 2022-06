Horizon Forbidden West torna a dominare la classifica di vendite in UK grazie alle nuove scorte di PS5

Sembra proprio che in UK siano state rese disponibili nuove scorte di PS5 la scorsa settimana, perché i giochi first-party di Sony sono tornati a scalare le classifiche fisiche.

Horizon Forbidden West è salito dal terzo al primo posto, vendendo quasi tutte le copie sulla nuova console (il 95%); la versione PS4 rappresenta solo il cinque per cento delle vendite della settimana.

Altrove, anche Gran Turismo 7 ha fatto un balzo in avanti, passando dal 14° al nono posto. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga continua ad andare forte, rimanendo al secondo posto, mentre The Quarry è passato dal quarto al settimo. FIFA 22 scende dalla settima alla decima posizione.

Ecco la top 10:

Horizon Forbidden West LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Mario Strikers: Battle League Nintendo Switch Sports Mario Kart 8 Deluxe Pokémon Legends: Arceus The Quarry Minecraft (Switch) Gran Turismo 7 FIFA 22

Fonte: Pushsquare.