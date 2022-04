Horizon Forbidden West per PS4 Pro in un nuovo trailer gameplay assolutamente splendido

Horizon Forbidden West è disponibile dal 18 febbraio, ma ciò non impedisce a Sony Interactive Entertainment di pubblicare un nuovo video gameplay in 4K realizzato su PS4 Pro.

Una sequenza di 1 minuto e 30 che permette di vedere alcuni degli ambienti, prima di concentrarsi su Aloy e le macchine che deve combattere, sapendo che dal primo capitolo ne sono state introdotte nuove specie.

Oltre alla bellezza della grafica, questo trailer è particolarmente interessante perché ci mostra tutto il potenziale del gameplay durante gli scontri. In effetti, possiamo vedere l'eroina scoccare una freccia contro una creatura prima di estrarre il suo rampino per raggiungere una sporgenza e salire sulla sua cavalcatura volante.

