Kojima Productions assume per un nuovo progetto non ancora annunciato

Dopo Death Stranding, qualcosa si muove ufficialmente in Kojima Productions, con nuove assunzioni che avverranno il 18 e il 25 maggio. Solitamente, quando ci si trova di fronte a questi "eventi" si ha sempre un minimo di descrizione della mansione e del progetto su cui si andrà a lavorare ma questa volta, nulla.

Queste le posizioni aperte, anche se sono rivolte a chi si trova esclusivamente in Giappone:

Character Artist

Environmental Artist

Cinematic Artist

Lighting Artist

Concept Artist

Weapons/Mechanical Artist

Animator

VFX Artist

UI/2D Artist

Effettivamente lo stesso Hideo Kojima aveva annunciato che il proprio team era al lavoro su due progetti, uno definito come "nuovo, stimolante" e il secondo definito come "grande". Non ci sono elmenti per capire a quale dei due siano rivolte queste posizioni, figuriamoci capire di cosa trattano i nuovi titoli.

Non bisogna dimenticare però che Kojima è a stretto contato con Microsoft per sviluppare qualcosa basato sul cloud, mentre si vocifera qualcosa anche legato a Sony, come il nuovo Silent Hill. Staremo a vedere.

