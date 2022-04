Konami pensa a cambiare il proprio nome in concomitanza con la celebrazione dei 50 anni dell'azienda

Konami Holdings Corporation ha annunciato l'intenzione di cambiare nome entro la fine dell'anno in concomitanza con il 50° anniversario dell'azienda. Il consiglio di amministrazione ha deciso di cambiare il nome commerciale della società in Konami Group Corporation, previa approvazione degli azionisti.

Se la mossa dovesse essere supportata dall'assemblea generale degli azionisti a fine giugno, la modifica dovrebbe entrare in vigore il 1° luglio. L'attuale anno fiscale di Konami segna il 50° anniversario dalla sua fondazione nel marzo 1973.

"Sin dalla sua fondazione, la società ha ampliato la propria attività come pioniere nel settore dell'intrattenimento giapponese e ora opera in quattro segmenti di business: intrattenimento digitale, divertimento, giochi e sistemi e sport", ha affermato Konami. "Nel celebrare il 50° anniversario dell'azienda dalla sua fondazione, cambieremo il nome commerciale in modo che noi, insieme alle società del gruppo, continueremo ad affrontare nuove sfide e ad impegnarci per un'ulteriore crescita come azienda sostenibile".

In questi mesi si sono susseguiti una serie di rumor interessanti sull'azienda: tra questi il fatto che avrebbe assegnato a studi esterni i giochi Silent Hill.

