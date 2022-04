League of Legends, l'MMO potrebbe non uscire secondo uno sviluppatore

Qualche tempo fa, Greg Street di Riot Games ha annunciato che stava mettendo insieme una squadra per "aiutare a sviluppare l'universo di League of Legends" che avrebbe "dato il via a una grande" new entry nel franchise di giochi MOBA, confermando in seguito lo sviluppo di MMORPG.

Ora, Street ha utilizzato Twitter per avvertire i fan: "Non vi è alcuna garanzia che questo gioco verrà distribuito. Siamo ottimisti, ma non si sa mai finché vedremo la fine". Tuttavia, ciò non vuol dire che ci siano problemi con l'MMO di LoL, poiché afferma che "le cose stanno andando molto bene" con il suo sviluppo, ma dichiara che "gli standard di gioco di Riot sono elevati, così come le aspettative dei giocatori", aggiungendo, " non lanceremo un gioco deludente”.

Street ha dichiarato nel suo thread che questo sarà il quarto grande gioco in franchising su cui ha lavorato nella sua carriera, gli altri sono Age of Empires III, World of Warcraft e League of Legends stesso. Aggiunge che l'MMO è "probabilmente l'ultimo", suggerendo che potrebbe abbandonare lo sviluppo del gioco dopo che è stato completato, ovviamente se verrà lanciato.

There is no guarantee this game will ship. We are optimistic, but you just never know until it does. However assuming it does, this will be the fourth major franchise I have worked on (AoE, WoW, LoL), and likely the last. And I am very okay with that. It will be a good final act. — Greg Street (@Ghostcrawler) April 8, 2022

Per adesso quindi l'uscita dell'MMO di League of Legends è accompagnato da un enorme punto interrogativo. Non ci resta che attendere annunci sulla sua uscita o meno.

Fonte: Dexerto