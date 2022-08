Marvel’s Midnight Suns ci presenta Wolverine in un nuovo trailer

L'hype per Marvel's Midnight Suns si è un po' "arenato" con l'annuncio da parte di 2K e Firaxis di un altro rinvio per il gioco, che è stato spostato da quest'anno ai primi mesi del 2023. Nonostante questo, il recente flusso di nuovi trailer continua e, dopo aver visto Capitan Marvel e il suo ruolo nel gioco, un nuovo trailer dedicato agli eroi si focalizza su Wolverine.

Come i precedenti trailer degli eroi, anche questo è abbastanza breve, anche se mostra alcuni scorci di Wolverine mentre fa a pezzi i nemici usando i suoi iconici artigli.

Se 2K seguirà lo schema dei trailer pubblicati per gli eroi precedenti, probabilmente nei prossimi giorni potremo dare un'occhiata più approfondita a come Wolverine agirà in combattimento e a come sarà il suo moveset in un video di approfondimento del gameplay, oltre a un video incentrato sulla sua storia come personaggio dei fumetti.

Le precedenti immersioni nel gameplay degli eroi, hanno mostrato Capitan America, Iron Man, Spider-Man, Doctor Strange e Captain Marvel.

Marvel's Midnight Suns sarebbe dovuto uscire a ottobre, ma ora il lancio è previsto per PS5, Xbox Series X/S e PC in una data ancora da definire di questo anno fiscale che terminerà il 31 marzo 2023. Le versioni PS4, Xbox One e Nintendo Switch del gioco saranno lanciate in un secondo momento.

Fonte: Gamingbolt.