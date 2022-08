Marvel's Spider-Man PC: un modder rimuove tutte le bandiere LGBT da New York e Nexus Mod non la prende bene

Marvel's Spider-Man è arrivato su PC (qui la recensione) da pochi giorni e come potevamo attenderci, molti modder sono già al lavoro per apportare cambiamenti più o meno divertenti. Nexus Mod è da anni l'hub principale di ogni genere di gioco in cui apportare modifiche, un luogo in cui gli appassionati possono codividere le loro idee ─ anche bizzarre ─ e dove vige, soprattutto un gran rispetto.

Per questo quando è arrivata una mod in grado di sostituire tutte le bandiere arcobaleno presenti a New York con quelle a stelle e strisce, il portale non l'ha presa bene, invitando l'utente a lasciare la community, con un presa di posizione molto netta:

"Non sono consentite modifiche intese a 'essere deliberatamente contro l'inclusività e/o la diversità'. Non vogliamo e non discuteremo di questo con te. Ora abbiamo spiegato la nostra posizione e non forniremo un modo per distorcere la nostra posizione al fine di alimentare una narrativa irrazionale e paranoica. Puoi farlo altrove, dove non siamo interessati a leggere. Se questa politica ti turba, se abbiamo infranto un codice di condotta morale come attività che non puoi accettare, per favore cancella il tuo account e vai avanti, come faremo noi", si legge nella dichiarazione di Nexus.

Questo è qualcosa che altre community dovrebbero prendere in considerazione,un presa di posizione netta contro chi si scaglia verso qualcosa che, per usare un eufemismo, non piace. La scelta di cambiare il tipo di bandiera può sembrare una cosa sciocca a tanti ma è in queste piccole cose che si intersecano le radici dell'intolleranza. Le bandiere LGBT devono rimanere dove sono per ricordarci appunto che una parte della popolazione lotta per diritti che noi, ormai, diamo per scontati.

