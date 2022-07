Marvel's Midnight Suns in un nuovo trailer che vede come protagonista Doctor Strange

Dopo che 2K Games e gli sviluppatori responsabili di Firaxis hanno confermato qualche settimana fa che il titolo strategico Marvel's Midnight Suns è ora previsto in uscita ad ottobre dopo il suo rinvio, negli ultimi giorni sono seguiti vari nuovi trailer.

La lunga lista di trailer ci ha presentato diversi eroi che faranno parte del gioco, con l'ultimo video che ci fa conoscere Doctor Strange. Il trailer offre una prima occhiata a Doctor Strange. Un video gameplay, in cui le abilità dell'eroe vengono discusse in modo più dettagliato, dovrebbe seguire nei prossimi giorni come di consueto.

Marvel's Midnight Suns ci trasporta in un cupo futuro in cui gli eserciti della regina dei demoni Lilith invadono il mondo umano e d'ora in poi combattono per la sua sopravvivenza. Nel ruolo del cacciatore di demoni Hunter, vi unirete alla lotta contro i demoni reclutando vari famosi eroi dell'Universo Marvel, tra cui Spider-Man, Hulk, Wolverine o Iron Man.

Vi ricordiamo che Marvel's Midnight Suns arriverà il 7 ottobre su PC e console.

Fonte: GamingBolt