Marvel's Midnight Suns ha un nuovo video gameplay tutto sull'iconico Iron Man

Marvel's Midnight Suns sta per essere lanciato su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC, piattaforme su cui uscirà il 7 ottobre, quindi in Firaxis Games si stanno già attrezzando per mostrarci il nuovo gameplay di questo peculiare ibrido tra l'universo Marvel e il gameplay strategico a turni in stile XCOM.

Il video di oggi ci offre uno sguardo approfondito su uno dei personaggi più amati di questa etichetta: Iron Man. Durante i sei minuti di gioco che possiamo vedere nel trailer di Marvel's Midnight Suns viene mostrato in dettaglio come sarà il personaggio di Iron Man in questo gioco tattico a turni.

Il supereroe robotico manterrà i suoi soliti poteri in questo gioco, quindi possiamo vederlo lanciare fulmini con le mani, sparare razzi telecomandati e usare il suo iconico pacemaker come arma di distruzione contro la squadra nemica.

In Marvel's Midnight Suns assisteremo al lato più esoterico del franchise: la villain principale sarà la demoniaca Lilith, che arriverà sul nostro piano con una temibile orda di mostri infernali con cui si unirà all'esercito dell'Hydra. I supereroi si incontreranno di nuovo per farla finita, e questa volta avrà un aiuto davvero speciale: il nostro. In questo progetto verrà introdotto Hunter, un personaggio inedito che rappresenta noi giocatori.

Fonte: GamingBolt