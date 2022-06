Metal Hellsinger, l'FPS ritmico ha una data di uscita ed una demo già disponibile

Il Summer Game Fest ha confermato la data di uscita di Metal: Hellsinger, lo sparatutto ritmico sviluppato da David Goldfarb (Payday 2, Battlefield: Bad Company 2) e dallo studio The Outsiders.

L'annuncio è stato accompagnato da un trailer che ci ricorda l'enorme elenco di artisti che hanno partecipato alla sua colonna sonora: Dark Tranquility, Trivium, Arch Enemy, System of a Down o Lamb Of God.

"Metà umana, metà demone, e ossessionata dalla vendetta. Diventate l'Ignota e combattete attraversando i domini più brutali dell'Inferno. Distruggete le orde di demoni e i loro leader per prepararvi a un'epica resa dei conti con la Giudice rossa in persona" si legge nella descrizione del gioco. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Metal Hellsinger sarà disponibile dal 15 settembre su PC, Xbox e PlayStation: se il gioco vi incuriosisce, potete provare la sua demo su Steam.