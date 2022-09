Metal: Hellsinger sarà lanciato al day one su Xbox Game Pass

Gli abbonati a Xbox Game Pass avranno pieno accesso al day one a Metal: Hellsinger, il prossimo gioco rhythm FPS dello sviluppatore The Outsiders.

L'annuncio è arrivato tramite l'account Twitter ufficiale del gioco, dove i fan hanno reagito positivamente alla notizia che Hellsinger sarà aggiunto alla libreria del servizio in abbonamento fin dal primo giorno. Il tweet che annuncia l'aggiunta immediata al Game Pass ha generato più del triplo dell'attenzione positiva sui social media rispetto a qualsiasi altro post sulla pagina dell'account.

In Metal: Hellsinger, i giocatori attraversano gli Otto Inferni nei panni di un'entità ibrida umano/demone nota come Lo Sconosciuto, usando lame e proiettili per tracciare un percorso di devastazione. A distinguerlo dal tipico genere FPS è il sistema ritmico del gioco, che permetterà ai giocatori di infliggere danni extra, suonando le canzoni con maggiore intensità e attaccando a ritmo con la colonna sonora.

The Outsiders ha riunito un cast all-star di artisti metal per la sua colonna sonora originale, con le voci di Randy Blythe dei Lamb of God, Serj Tankian dei System of a Down, Matt Heafy dei Trivium, Mikael Stanne dei Dark Tranquility, Bjorn Strid dei Soilwork, Alissa White-Gluz degli Archenemy, Tatiana Shmailyuk dei Jinjir, Dennis Lyxzen dei Refused e INVSN, e James Dorton dei Black Crown Initiative. Troy Baker, i cui crediti vocali includono Joel in The Last of Us, Booker in BioShock Infinite e Samuel Drake nella serie Uncharted, fornirà la voce narrante.

Metal: Hellsinger sarà disponibile il 15 settembre su Xbox Series X/S, PlayStation 5 e Steam, anche se i giocatori console che lo hanno preordinato avranno un accesso anticipato di 48 ore.

La demo del gioco è attualmente disponibile su Steam. Sebbene i piani precedenti prevedessero versioni per PlayStation 4 e Xbox One, queste edizioni sono state cancellate in favore di uno sviluppo incentrato esclusivamente sulle console di attuale generazione.

Fonte: Dualshockers.