Microsoft e Activision Blizzard: Australia e Nuova Zelanda rinviano i verdetti sull’acquisizione.

Gli organi preposti all’antitrust australiano e quello neozelandese hanno deciso di rimandare il verdetto sull’approvazione dell’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft.

La commissione dei kiwi non è nuova al rinvio, infatti la richiesta di valutazione è stata presa in esame per la prima volta il 27 luglio con la data del responso fissata all’11 agosto, poi rinviata al 2 settembre e ancora al 9, per poi essere rinviata ancora all’11 novembre.

