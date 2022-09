Call of Duty: Phil Spencer scrive a Jim Ryan

Activision è in mano a Microsoft, e i fan di vecchia della casa di produzione si chiedono il destino di molti giochi, compreso Call of Duty. Il timore di dover perdere uno degli FPS più amati di sempre scava nell’anima di tutti i fan che posseggono una console targata Sony.

Tuttavia pare che questi timori siano totalmente infondati, dopo aver già spiegato ai giocatori che Call of Duty resterà su PlayStation, Phil Spencer, CEO di Microsoft Game, ha scritto al suo corrispettivo in Sony, Jim Ryan:

"A gennaio abbiamo fornito un accordo firmato a Sony per garantire che Call of Duty arrivi su PlayStation, con parità di funzionalità e contenuto, per almeno diversi anni oltre l’attuale contratto Sony, un’offerta che va ben oltre i tipici accordi del settore videoludico" ha scritto Spencer nella sua lettera.

Dichiarazioni che rassicurano, anche se non è chiaro quanti siano questi “diversi anni”. Stando a quanto dichiarato da Bloomberg, il contratto di Sony con Activision scadrà nel 2024, quindi il nuovo documento firmato fra le due aziende dovrebbe allungare di molto il tempo che passerà prima che Call of Duty possa diventare esclusiva Microsoft. Cosa accadrà poi in futuro è ignoto. Probabilmente allo scadere di questo contratto Call of Duty avrà su Xbox contenuti e mappe esclusive, mentre su PlayStation solo il gioco base.

Fonte: Gamerant