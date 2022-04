Minecraft il film con Jason Momoa. La star di Aquaman e Dune in trattative per il ruolo da protagonista

La star di Aquaman e Dune, Jason Momoa, è in trattative finali per recitare nel film live-action di Minecraft. Il regista di Napoleon Dynamite Jared Hess dirigerà il progetto, basato sul popolare videogioco.

La produttrice di Dune Mary Parent e Roy Lee saranno tra i producer, con Jill Messick che riceverà un credito postumo per lo sviluppo del film prima della sua morte nel 2018. I produttori esecutivi includono Jon Berg, Cale Boyter e Jon Spaihts. Il videogioco, come saprete, è di Mojang Studios, con Lydia Winters e Vu Bui di Mojang anche loro impegnati nella produzione del film.

Minecraft ha debuttato nel 2011 ed è diventato popolarissimo, raggiungendo 100 milioni di utenti pochi anni dopo il lancio. Microsoft ha acquisito Mojang per $2,5 miliardi nel 2014.

Warner Bros ha sviluppato un progetto basato sul gioco per anni, con Shawn Levy e Rob McElhenney tra coloro che sono stati assegnati alla regia.

Momoa e Warner Bros hanno Aquaman and the Lost Kingdom in uscita a marzo 2023. Il film è il sequel del film Aquaman del 2018, che ha incassato 1 miliardo di dollari.

Fonte: Hollywood Reporter.