Minecraft può essere giocato all'interno di Minecraft grazie al PC redstone Chungus 2!

Ecco a voi Chungus 2, un PC completamente funzionante costruito all'interno di Minecraft, in modo da poter giocare a Minecraft mentre si gioca a Minecraft...

Conosciuta anche come Computational Humongous Unconventional Number and Graphics Unit, questa macchina è l'oggetto con le specifiche più basse di cui abbiamo scritto, molto probabilmente, e potete ritrovarle nella descrizione del video visibile più in basso. A parte questo, bisogna sicuramente complimentarsi con Sammyuri, responsabile del progetto, e con il suo team per essere riusciti a spingere il crafting di redstone di Minecraft verso nuove vette.

Tecnicamente qualcuno aveva creato un "Minecraft in Minecraft" redstone nel 2012. E anche se impressionante, si trattava solo di una versione 2D del gioco. Questo computer invece riproduce il goco in 3D.

In sostanza, si tratta di una macchina virtuale, solo che questi fan hanno realizzato i componenti utilizzando gli strumenti offerti da Minecraft, insieme a una buona dose di codici, e li hanno messi insieme nel gioco.

"Costruito in un periodo di molti mesi, con una notevole quantità di pianificazione e dedizione", si legge nel video in una rapida schermata di testo.

Come potete vedere, è davvero sbalorditivo osservare tutti i componenti che si muovono in tempo reale. Che ne pensate?

Fonte: PCGamer.