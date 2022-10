Minecraft: un giocatore ha ricostruito l’intero universo conosciuto nel gioco

Persino Xbox UK è rimasta incredula davanti a tale magnificenza creativa su Minecraft. Lo youtuber ChrisDaCow ha davvero dato fondo alle potenzialità del gioco creando l’intero universo nel gioco, compresi nebulose, sistemi solari e buchi neri. L’incredibile costruzione è stata condivisa sia su Reddit e su Twitter, con l’account ufficiale di Xbox UK che hai poi retweetato con una frase abbastanza esplicativa: “Tornate a letto, qualsiasi cosa farete oggi non sarà mai così bella”.

go back to bed, nothing you do today will be this good https://t.co/mref3pPMmY