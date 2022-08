Minecraft: Xbox insieme al National Trust per ricreare il castello di Corfe nel Dorset

Per celebrare l'aggiornamento The Wild di Minecraft, Microsoft sta collaborando con il National Trust per creare una build Minecraft di un vero castello. Verrà mostrato un video di presentazione della ricostruzione pixellata del castello di Corfe nel Dorset nella speranza di coinvolgere le nuove generazioni con l'importanza dei monumenti storici.

Questa costruzione è gestita da Grian, un creatore di Minecraft su YouTube, e sarà presentata tramite una vetrina video ospitata dalla presentatrice e storica britannica Alice Loxton. Questa presentazione video viene lanciata in vista del Festival of Archaeology, la più grande celebrazione annuale di archeologia del Regno Unito organizzata dal National Trust.

Come parte dell'obiettivo del progetto, è in fase di sviluppo un pacchetto Minecraft: Education Edition dell'esperienza Corfe Castle. Ciò sosterrà l'impatto positivo a lungo termine del progetto, oltre a favorire i bambini nelle classi di tutto il Regno Unito.

A thousand years of history and we've re-imagined it all in @Minecraft's The Wild Update 😱



With the help of @History_Alice and @GrianMC we restored the ruins of @NationalTrust's Corfe Castle back to its former glory ⚒ pic.twitter.com/GUcQuFJCOv — Xbox UK (@xboxuk) July 29, 2022

"È stata una grande esperienza lavorare con il National Trust per ricostruire il castello di Corfe in Minecraft", ha affermato Grian. "Questo progetto era perfetto per me in termini di interessi. Non vedo l'ora di vedere come le persone ricostruiranno le rovine a modo loro. Il fatto che questo avrà un impatto sull'istruzione è ciò che rende questo progetto davvero speciale per me. Usare i giochi migliorare l'apprendimento è qualcosa che non ho mai sperimentato a scuola, ma sono così felice che alcuni studenti oggi ci riescano".

