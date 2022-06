Minecraft RTS, lo spin-off del gioco di successo di Mojang potrebbe essere in sviluppo

L'ex membro fondatore di Giant Bomb Jeff Gerstmann afferma che è in fase di sviluppo un nuovo gioco di strategia in tempo reale di Minecraft, probabilmente dal team dietro lo spin-off Minecreaft Dungeons.

Secondo Gerstmann, Microsoft sta "testandolo" anche se sostiene di aver visto schermate che sembrano simili a un gioco RTS. L'idea è di controllare le unità "in una visuale in terza persona" piuttosto che nella tipica visuale a volo d'uccello di altri giochi RTS.

Ma non è solo un gioco d'azione in cui i giocatori schierano orde di eroi contro nemici: secondo Gerstmann, c'è anche una modalità storia con filmati, anche se al momento non sono finiti. Il gioco viene paragonato a Overlord, un altro RTS, e ha detto che è "abbastanza avanti" nello sviluppo da rendere possibile un annuncio, anche se non sa se ne verrà fatto uno. Al minuto 1:19:00 si può sentir parlare di questo gioco.

Anche se non è chiaro se Microsoft annuncerà il gioco a breve, Xbox e Bethesda Games Showcase è proprio dietro l'angolo: l'evento è infatti in programma il 12 e 14 giugno, quindi alcuni pensano che potremo dare un'occhiata al gioco proprio in quei giorni.

Fonte: GamesRadar