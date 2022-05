Nintendo Switch batte il 3DS e Nintendo Switch Sports debutta primo in classifica

Nintendo Switch sfonda un altro record precedentemente ottenuto da una sua console: veniamo a sapere tramite David Gibson, che si è interfacciato con Famitsu per l'occasione, che nel solo Giappone l’ibrida ha raggiunto un totale di 24,6 milioni di unità vendute in 5 anni, mentre il Nintendo 3DS ne ha impiegati ben 10.

Il primo DS, invece, è a quota 32,86 milioni di unità, ed è il prossimo avversario dell'ultima console Nintendo, dopo che su scala mondiale Switch è riuscita a superare perfino Wii.

Japan Famitsu - “Nintendo Switch Sports” took the top spot with 190,000 units sold, just short of the 354,000 first-week sales of “Wii Sports Resort”, which was released in June 2009. Switch in 5yrs has sold 24.6m and passing 3DS which took 10yrs to hit the same number,DS 32.86m