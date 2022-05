Nintendo Switch Sports ha avuto un buon lancio e viene giocato soprattutto dai fan di Wii Sports

Nintendo ha dichiarato che Switch Sports è decollato con grande forza e con il suo lancio la società prevede di espandere il pubblico per la popolare console.

Shuntaro Furukawa, presidente di Nintendo, ha detto agli investitori che si tratta di un gioco accessibile per i giocatori che non giocano regolarmente ai videogiochi e che c'è una differenza tra i giocatori giapponesi e occidentali. Come afferma il presidente, in Giappone, Nintendo Switch Sports è giocato da persone di tutte le età, ma negli Stati Uniti e in Europa i fan di Wii Sports e Sports Resort sono cresciuti e ora, dopo vent'anni, si uniscono al nuovo gioco ricordando i vecchi tempi.

Switch Sports ha avuto un forte lancio in tutto il mondo e Nintendo ritiene che il lato online stia giocando un ruolo importante in questo. Il gioco riceverà un forte supporto da Nintendo e sarà promosso a lungo termine, con un'attenzione particolare all'aspetto online, oltre alla sua accessibilità.

Nintendo afferma che lo stesso vale anche per Splatoon 3, che sarà supportato a lungo termine per gli stessi motivi citati per Switch Sports.

Fonte: VGC