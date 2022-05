Nintendo Switch Sports inizialmente aveva hamburger e orsi tra i personaggi

Switch Sports ha scambiato il controverso Mii con un nuovo tipo di personaggio più umanoide e animato, ma Nintendo ha quasi optato per hamburger e robot orso. Nuove foto mostrano questi hamburger giocare a bowling e teschi robotici con le ali.

"Ricordo che avevamo inserito diversi personaggi e i più stravaganti sembravano robot", ha detto il produttore Takayuki Shimamura. "Nel periodo in cui abbiamo deciso di ricreare il progetto da zero e ci è stato detto che avremmo ricominciato da capo per creare il gioco basato sul movimento più facile, ho chiesto: 'Sei sicuro che non possiamo arrivare fino a qui?'", ha detto l'art director Junji Morii.

"All'inizio, tutti erano così entusiasti di questa idea del robot che tutti abbiamo pensato: 'Potrebbe essere divertente!' Abbiamo anche realizzato un prototipo, ma quando abbiamo visto il robot sullo schermo e lo abbiamo spostato, una coltre di silenzio è caduta su tutti". Non solo robot e hamburger tuttavia perché Nintendo aveva anche preso in esame di creare degli studenti collegiali.

Alla fine, il vedere hamburger piangere sulle palline da tennis e partecipare a combattimenti con la spada è stato troppo anche per il team di sviluppo, che ha invece scelto di creare così personaggi umanoidi più in linea con Wii Sports e Wii Sports Resort.

Fonte: Eurogamer