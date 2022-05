Nintendo Switch Sports come Wii Sports sembra già letale per le TV

Per adesso, almeno un giocatore di Nintendo Switch Sports ha distrutto il proprio schermo televisivo a causa dell'utilizzo dei Joy-Con di Switch durante le attività sportive.

Il nuovo successore della serie, Nintendo Switch Sports, offre più o meno la stessa esperienza per una nuova generazione. Il gameplay attivo è perfetto per allenarsi casualmente, da solo o con gli amici, far oscillare i controller Joy-Con per impugnare racchette o lanciare palle da bowling. Sebbene alcuni fan dei capitoli precedenti siano comprensibilmente delusi dal numero ridotto di sport inclusi, il valore del divertimento di Nintendo Switch Sports ha comunque generato una buona dose di entusiasmo.

Tuttavia, per alcuni giocatori, Nintendo Switch Sports non è solo divertimento e giochi. Lo streamer 63man è riuscito a danneggiare il proprio monitor in diretta streaming, come si vede nel video qui sotto. Il problema in definitiva deriva dalla mancanza di precauzioni di sicurezza. I controller Joy-Con sono dotati di cinghie di sicurezza rimovibili, che sono facilmente sufficienti per evitare che una presa allentata provochi danni alla proprietà. Tuttavia, alcuni stanno giocando senza questa precauzione. Le conseguenze di ciò sono diventate rapidamente evidenti.

E dire che Nintendo pochi giorni prima che uscisse il gioco aveva avvertito! Ad ogni modo, Nintendo Switch Sports è disponibile su Nintendo Switch. Se ancora non l'avete fatto, a questo link potete dare uno sguardo alla nostra recensione.

