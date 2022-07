Overwatch 2, la beta svela feature next-gen ed i nerf ad alcuni personaggi

La beta di Overwatch 2 è in svolgimento ed i giocatori che ne hanno preso parte hanno iniziato a condividere feature e modifiche al gioco.

Per quanto riguarda le funzionalità next-gen tipiche di Overwatch 2 (dato che il capitolo precedente non ha ricevuto nessun upgrade next-gen), il gioco sarà in grado di funzionare a 120 FPS con supporto al VRR (Variable Refresh Rate). Si tratta di un grande aggiornamento per i giocatori che utilizzano PS5 o Xbox Series X/S dato che in questo modo saranno più competitivi.

Oltre ai framerate i giocatori potranno scegliere tra le modalità "Balanced" e "Resolution", ma attualmente non sappiamo altro di queste due opzioni. Non solo sul lato prestazionale ci sono novità perché a quanto pare Blizzard ha nerfato due eroi, Mercy e Symmetra.

Mercy ha ricevuto alcuni nerf minori, mentre il DPS di Symmetra ha ottenuto nerf più significativi, con la sua arma che ora contiene 70 proiettili invece di 100 e non si ricarica più se colpisce le barriere. L'arma secondaria ora è due volte più veloce, ma infligge meno danni. Non solo ma il teletrasporto dura solo 10 secondi, ha una salute inferiore e un tempo di recupero più lungo, il che la rende meno efficace.

Overwatch 2 uscirà ad ottobre ed è probabile che in questo lasso di tempo altre cose verranno modificate dal team di sviluppo.

Fonte: Eurogamer