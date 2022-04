Overwatch 2 beta su Twitch da record! Oltre 1,5 milioni di visualizzazioni simultanee

Overwatch di Blizzard Entertainment ha ricevuto una nuova esplosione di vita su Twitch grazie alla recente closed beta PvP di Overwatch 2. Come rivelato sul Twitter ufficiale, Overwatch 2 ha avuto 1,5 milioni di visualizzazioni simultanee sulla piattaforma di streaming.

Un evento Twitch drop a tempo limitato si è verificato nella giornata di ieri e ha garantito l'accesso alla beta per coloro che hanno guardato quattro ore di gioco. È probabile che questo sia il motivo dell'alto numero di spettatori. Ma con i nuovi contenuti dopo così tanto tempo, non sorprende che gli spettatori vogliano vedere le reazioni dei loro streamer preferiti.

Ricordiamo che la closed beta, attiva fino al 17 maggio, offre quattro nuovissime mappe con New Queen Street, Colosseo, Circuit Royal e Midtown. È disponibile anche la nuova modalità Push in cui entrambe le squadre combattono per il controllo di un robot che deve essere scortato al traguardo. Sojourn, il primo nuovo eroe dopo Echo, è anche giocabile insieme a rielaborazioni per Doomfist, Bastion, Sombra e Orisa.

About to get real!



Together we reached over 1.5M concurrent views, the highest day ever for Overwatch on Twitch. Let’s go! pic.twitter.com/bblWCahUYI