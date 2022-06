Overwatch 2, nuovi dettagli sulle abilità di Junker Queen in vista della beta

Dal nulla, un inaspettato trailer di Overwatch 2 è arrivato durante la conferenza Xbox e Bethesda per presentare, tra le altre cose, una nuova eroina. Vero nome Odessa "Dez" Stone, ma meglio conosciuta come Junker Queen, si unirà al cast come personaggio di tipo "tank" e sarà giocabile durante la prossima fase di closed beta del gioco.

Ricordiamo infatti che una seconda fase beta di Overwatch 2 è prevista per il 28 giugno e la cui registrazione è ancora possibile sul sito ufficiale. Questa nuova fase beta sarà quindi l'occasione per testare le capacità di questo personaggio.

Definita un personaggio tank, Junker Queen avrà il pesante compito di proteggere l'ambiente circostante e controllare i suoi avversari per permettere alla sua squadra di avanzare. Il personaggio può utilizzare la sua ascia, affettando tutti gli avversari sul suo cammino o farli esplodere con un fucile ben carico. Abbastanza per dissuadere gli avversari che osano avvicinarsi, da lontano o da vicino.

"Jagged Blade”, nella sua versione passiva, permette di infliggere danni nel tempo per ogni colpo d'ascia che danneggia gli avversari. Ma attivandola, l'abilità permette di lanciare una lama di coltello. Quindi, è possibile recuperare il coltello lanciando la stessa abilità una seconda volta.

Overview of Junker Queen's weapon and ability kit coming to #Overwatch2.



Play as Junker Queen in the upcoming Overwatch 2 Beta beginning June 28



✋ Beta Opt-in https://t.co/FESjA9U4wz pic.twitter.com/hIOxhmRFRf — Overwatch (@PlayOverwatch) June 20, 2022

"Comanding Shout", sembra un incantesimo ad area che aumenta la salute di Junker Queen di 200, così come quella degli alleati vicini di 100. Chiamata "Rampage", la sua abilità finale è una sorta di carica in avanti, che danneggia gli avversari colpiti nel tempo impedendo loro di guarire.

Infine, Junker Queen potrà curarsi da sola fino a tutti i danni inflitti dalle ferite nel tempo grazie alla sua abilità passiva “Adrenaline Rush".

Fonte: Gamespot