Overwatch 2 mostra finalmente Sojourn in un nuovo trailer gameplay

Il primo nuovo eroe di Overwatch 2, Sojourn, è stato mostrato da Blizzard Entertainment, offrendo ai fan di Overwatch il primo vero assaggio del personaggio.

Sojourn si unisce alla lotta armata di qualcosa di più di un semplice cannone a rotaia a fuoco rapido; ha una fantastica mossa che la renderà agile e difficile da colpire nei combattimenti. È anche armata con qualcosa chiamato Disruptor Shot: nel video, Sojourn usa l'arma in tandem con il suo salto boost per eliminare un gruppo di avversari. Infine, vediamo la sua Ultimate Overclock in azione.

Overwatch 2 entrerà in fase di beta test (chiuso) il 26 aprile su PC Windows. Blizzard Entertainment ha rivelato a marzo che la società sta "disaccoppiando" gli elementi PvE e PvP di Overwatch 2 nel tentativo di far uscire prima il sequel. Overwatch 2 porterà con sé nuovi eroi, più rielaborazioni di vecchi eroi, nuove mappe, una nuova modalità di gioco chiamata Push e un nuovo sistema di ping.

A novembre, Blizzard Entertainment ha annunciato che stava "pianificando un lancio successivo di Overwatch 2 e Diablo IV rispetto a quanto originariamente previsto", suggerendo che i due titoli, entrambi annunciati nel 2019, potrebbero slittare al 2023. Blizzard non ha comunicato alcun tipo di data di uscita per Overwatch 2.

Il publisher Activision Blizzard ha dichiarato a novembre che avrebbe concesso al team di Overwatch "tempo extra per completare la produzione e continuare a far crescere le proprie risorse creative per supportare i titoli dopo il lancio", riconoscendo che le turbolenze e il fatturato di Blizzard hanno contribuito a uno sviluppo più lungo del previsto.

Fonte: Polygon.