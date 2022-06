Overwatch 2 rivela diversi nuovi personaggi nel trailer dedicato a Junker Queen

Oltre a confermare che Junker Queen arriverà in Overwatch 2 come nuovo eore, Blizzard ci ha offerto anche un trailer per il personaggio che include alcuni volti nuovi.

Durante l'Xbox Games Showcase del 12 giugno è stato confermato l'arrivo di Junker Queen come nuovo eroe tank in Overwatch 2. Nel suo trailer, però, ci sono nuovi personaggi.

Nel trailer abbiamo dato un'occhiata ad altri tre personaggi, che potrebbero essere boss PvE o addirittura nuovi eroi.

I tre nuovi personaggi sono Geiger, Meri e Junker King.

Se si tratterà o meno di nemici PvE, di nuovi eroi o semplicemente di antagonisti per il filmato di Junker Queen resta da vedere, ma per i fan di Overwatch che hanno atteso per anni qualsiasi tipo di nuovo contenuto, questo trailer è stato una boccata d'aria fresca.

Sebbene i nuovi contenuti siano stati accolti con favore da molti, alcuni si sono lamentati del fatto che Junker Queen avrebbe potuto essere lanciata in Overwatch dopo l'arrivo di Echo nel 2020.

Fonte: Dexerto.