Overwatch 2: story trailer incentrato su Sojourn, oggi nuovo video gameplay e informazioni

Blizzard ha pubblicato un nuovo trailer di Overwatch 2, questa volta dedicato alla storia di un personaggio d'esordio: Sojourn.

È un'eroina canadese specializzata in danni (DPS) e secondo quanto riportato era un capitano dell'organizzazione che dà il nome al gioco. Sfruttando i suoi impianti cibernetici, ha combattuto nell'Omnic Crisis al fianco di Jack Morrison (ovvero Soldier 76).

I fan sanno dell'esistenza di Sojourn da anni, anche se non è mai arrivata nel roster di Overwatch. Ora, sappiamo che sarà presente in Overwatch 2 al suo lancio insieme ai soliti eroi. Non solo, ma oggi 14 aprile alle ore 20:00 Blizzard mostrerà un primo video gameplay con Sojourn proprio in azione. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer pubblicato per l'occasione.

Get ready for some Canadian hospitality. 🍁



Join @Briggsycakes, @FindingKyky, and the Overwatch Dev Team Thursday, April 14 for an all-new Overwatch 2 Sojourn gameplay trailer and community Q&A.



👀 https://t.co/9zXnqBkTxt pic.twitter.com/XJQzmifZHh — Overwatch (@PlayOverwatch) April 13, 2022

Sojourn sarà giocabile durante la beta che andrà online il 26 aprile. Overwatch 2 non ha ancora una data di uscita ma dovrebbe arrivare proprio quest'anno su PC e console.

Fonte: GamingBolt